البدوي: قرارات مرتقبة لهيكلة وزارة المالية

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، اليوم (الاثنين)، عن قرارات مهمة، يتوقع صدورها خلال أيام، بإعادة هيكلة وزارة المالية.

وقال البدوي لدى تسلمه مذكرة من العاملين بالوزارة إن “الهيكلة ستتم من أعلى هرم قيادة الوزارة عبر خطة مدروسة، تراعي القوانين الفرعية لتحقيق المؤسسية”. وألمح إلى إمكانية سن قانون جديد يمكن من خلالها تحقيق الهيكلة المنشودة.

ودعا البدوي العاملين إلى الاطمئنان الى تحقيق أهداف الثورة لجهة وجو د حاضن سياسي لها يتمثل في شباب الثورة. وأكد التزامهم بقسم حماية الوطن ومصالحه والالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة. وتسلم وزير المالية مذكرة العاملين التي تحتوى على عدد من المطالب من بينها إعادة هيكلة وزارة المالية.