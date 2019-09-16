دراسة: شرب الشاي قد يحسن صحة الدماغ

قد يتمتع شاربي الشاي بمزايا بصرف النظر عن تعزيز الكافيين والاسترخاء، والباحثين يعتقدون أن شرب الشاي ويمكن أيضا أن تكون جيدة للجهد الدماغي.

وفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، فإن الذين يشربون الشاي بانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل مقارنة مع من يشربون الشاي.

وترتبط مناطق الدماغ الأكثر تنظيمًا بوظيفة إدراكية صحية، والتي تحمي من التدهور المرتبط بالعمر.

ولدراسة فوائد شرب الشاي، قام باحثو جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع جامعة إسيكس وجامعة كامبريدج، بتحليل بيانات التصوير العصبي لـ 36 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا أو أكثر.

بالإضافة إلى استهلاك الشاي، قام الباحثون أيضًا بتحليل العوامل المتعلقة بالمشاركين مثل الصحة ونمط الحياة والرفاهية النفسية.

وجدت النتائج المنشورة في المجلة العلمية " الشيخوخة" أن المشاركين الذين تناولوا شايًا أخضر، أو أولونج، أو أسود، على الأقل أربع مرات في الأسبوع لمدة 25 عامًا تقريبًا لديهم مناطق في الدماغ "مترابطة بطريقة أكثر فعالية" من أولئك الذين لم شرب الشاي.

وقال "فنغ لي" قائد الفريق وأستاذ مساعد في قسم علم النفس "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ، وتشير إلى أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ".

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لتوضيح أهمية مناطق الدماغ العاملة، قارن الدكتور فنغ وظائف الدماغ بكفاءة حركة المرور على الطرق.

حيث وضح: "خذ تشبيه حركة المرور على الطرق كمثال" عند النظر في مناطق الدماغ كوجهات، في حين أن الروابط بين مناطق الدماغ هي الطرق. عندما يكون نظام الطرق أفضل تنظيمًا، تكون حركة المركبات والركاب أكثر كفاءة وتستخدم موارد أقل.

"وبالمثل، عندما تكون الروابط بين مناطق المخ أكثر تنظيمًا، يمكن إجراء معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة."

وأضاف الدكتور "فنغ" الذي نشر في السابق نتائج حول الروابط بين استهلاك الشاي والصحة العامة للإنسان: "إن نتائجنا الحالية المتعلقة بشبكة الدماغ تدعم بشكل غير مباشر النتائج السابقة التي توصلنا إليها من خلال إظهار أن الآثار الإيجابية لشرب الشاي بانتظام هي نتيجة لتحسن المخ المنظمة الناجمة عن منع انقطاع الاتصالات بين الأقاليم. "

في المستقبل، يخطط فريق من الباحثين لفحص الآثار المترتبة على الشاي، والمركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الشاي، على التدهور المعرفي.

بالإضافة إلى صحة الدماغ، تم ربط استهلاك الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

