الاتحاد الأوروبي: لندن لم تقدم حلاً مقنعاً لقضية الحدود الإيرلندية

أعلن الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الإثنين، بلوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم حلاً مقنعاً لقضية الحدود الإيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.
وقال جونسون، إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بعد المحادثات التي شارك فيها رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه باتيل.
وتغيب جونسون عن مؤتمر صحافي مشترك مع باتيل بسبب مظاهرة صاخبة ضد بريكست، وقال إن أي اتفاق "يتطلب حركة" من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقالت لندن: "اتفق القائدان على أنه من الضروري تسريع المباحثات" مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تنظم "اجتماعات يومية" قريباً، وليس فقط على المستوى الفني، بل بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ووزير بريكست البريطاني ستيفان باركلي.
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