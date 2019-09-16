الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فاز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يوم السبت بولاية جديدة في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طريق التزكية.
وتمت تزكية الفيصل من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها بالرقم 25 المنعقد بمدينة جدة السعودية.
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