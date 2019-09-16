- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
غيب الموت الفنان السوداني الكبير صلاح بن البادية، الاثنين، عن عمر ناهز 82 عاما، أثرى خلالها المكتبة السودانية بجميل الأعمال الغنائية.
وتوفي صلاح بن البادية بالعاصمة الأردنية عمان التي وصلها قبل أيام بغرض العلاج.
وشارك بن البادية بالغناء في حفل “فرح السودان” بتوقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وسط حضور عدد من الرؤساء والوزراء العرب والأفارقة والأجانب.
وكانت مشاركة الفنان السوداني المخضرم في “فرح السودان” عبر أغنية أغنيته الشهيرة “يلا يا تاريخ تعال”.
وكانت رحلة بن البادية قد انطلقت في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وقد فرض نفسه بقوة وسط أسرته ذات الإرث الصوفي، حيث اشتهر إلى جانب الغناء بالإنشاد الديني والمدائح النبوية.
ومن أبرز أعمال بن البادية، وشوشني العبير، والأوصفوك، وسال من شعرها الذهب، وخاتمي، وليلة السبت، وصدفة غريبة.
وطرق الفنان السوداني الكبير أبواب الدراما والمسرح، ومن أهم أعماله كانت مسرحية “تاجوج” وفيلم “رحلة عيون” في عام 1983.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيّب فنان “فرح السودان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.