مصدر حكومي ألماني: ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر في الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وعزا المصدر ذلك إلى الحرب في اليمن وتمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق؛ حسب وكالة “رويترز”.

واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.

وجهت منظمة “غرينبيس” (السلام الأخضر) نداء إلى الحكومة الألمانية تطالب فيه بعدم انهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري.

وقال ألكسندر لورتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المعيب أساسا مناقشة أمر تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه مشيرا إلى أنه “من البديهي تماما ألا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرب بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية”.