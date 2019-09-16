الخرطوم : أسواق البيع المخفض تلتزم بقوائم الأسعار

الخليج 365 :

كشف أصحاب محلات البيع المخفض داخل ولاية الخرطوم، عن التزامهم بالقرارات التي وضعتها محلية الخرطوم لضبط الأسعار والالتزام بالبيع عن طريق قائمة الأسعار التي تم وضعها من قبل المحلية، مشددين على الاستمرارية في إتباع اللوائح من قبل جميع التجار داخل ولاية الخرطوم والقضاء على المضاربين والوسطاء باعتبارهم سبب الغلاء والجشع على مستوى الأسواق، مطالبين بلجنة تكون من قبل الحكومة الجديدة متخصصة في مراقبة التجار في الأسواق ابتداءً من المورد وانتهاء بتجار القطاعي، فيما يقول التاجر محمد حسين بالخرطوم، إن السلع الغذائية بأسواق البيع المخفض داخل الولاية انخفضت وشملت الخضروات والفواكة والآن في أسبوعها الثاني، وأضاف لا بد من متابعة التجار متابعة (دورية) من غير إعلان مسبق لمعرفة مدى الالتزام والأمانة لدى التجار، لأن بعض منهم ذوو نفوس ضعيفة يحتكرون السلع ليتم بيعها في أسواق أخرى للاستفادة من الأرباح.

من جانبها تقول المواطنة علوية إسحق على ولاية الخرطوم أن تقوم بفتح مراكز البيع المخفض في جميع المحليات لتخفيف الضائقة المعيشية، حيث أصبح الهم الأكبر لكل الأسر هو توفير العيشة الكريمة وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية المتمثلة في (قفة الملاح)، وأشار إلى أنه منذ أسبوعين ينعم بعض المواطنين داخل الولاية بتخفيضات السلع والتزام التجار بقوائم الأسعار، واعتبر القائمة مرضية للطرفين التاجر والزبون، والتخفيض ساهم في توفير بعض المصروفات اليومية لدى الأسر، حيث شددت محلية الخرطوم على جميع منافذ وأسواق البيع المخفض الالتزام بقوائم الأسعار اليومية الصادرة من إدارة السلع الاستهلاكية في العرض بالمنافذ، نسبة للتسهيلات التفضيلية المقدمة لأصحاب المنافذ، فيما باشرت المحلية وللأسبوع الثاني على التوالي، طرح عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، والشركات الموردة والمصنعة والمنتجين للسلع الغذائية بأسواق البيع المخفض بأبو حمامة، شملت الفراخ والبيض والخضروات والفواكه وبقية السلع الاستهلاكية بأسعار تركيزية تقل عن سعر السوق الموازي بنسب تتراوح ما بين (20% إلى 30%)، بهدف القضاء على ظاهرة الوسطاء والمضاربين في الأسعار، وتفعيلاً للإجراءات التنافسية والتي تعزز من خفض السلع بالأسواق، وقال المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم إن الخطوة تجيء وفقاً لخارطة عمل ولاية الخرطوم، في إطار تخفيف أعباء المعيشة والحد من الارتفاع غير المبرر للسلع، تحت رعاية معتمد المحلية وبشراكة مع أصحاب منافذ وأسواق البيع المخفض، حيث يهدف العمل لتوريد السلع الاستهلاكية للمواقع المعتمدة من قبل المحلية بأسعار تركيزية من المنشأ.