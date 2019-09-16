غوتيريش يدعو إلى حوار حول الصفقة النووية مع طهران من أجل السلام

الخليج 365:

أعربت الأمم المتحدة عن شعورها بالقلق إزاء التوتر المتزايد حول البرنامج النووي الإيراني، ودعت الأطراف المعنية إلى حوار مستدام من أجل السلام والاستقرار.

وجاء في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تلاها اليوم الاثنين أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوري فيدوتوف، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “أرحب بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق من التزامات إيران، في إطار خطة العمل المشترك الشاملة. ومع ذلك، فإن التوتر المتزايد بشأن القضية النووية الإيرانية يثير قلقنا بشكل كبير. ويجب القول إن الحوار المستدام يعتبر ضروريا للسلام والاستقرار في المنطقة”.

وبدأت أعمال الدورة الثالثة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، في فرع الأمم المتحدة في فيينا.

وسيناقش ممثلو أكثر من 170 دولة تطور صناعة الطاقة النووية وقضايا الأمن النووي، وكذلك نظام ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية والملفات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية، وسيستمر نشاط المؤتمر حتى 20 سبتمبر.

روسيا اليوم