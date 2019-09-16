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خبر سار لجماهير المريخ بخصوص الغربال

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 16-سبتمبر-2019

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خبر سار لجماهير المريخ بخصوص الغربال

 

في مفاجاة سارة الي جماهير المريخ، تقرر عودة مهاجم الفريق الشاب والخطير محمد عبدالرحمن الشهير ب(الغربال) بعد أن اكمل مراحل علاجه في قطر.

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وبحسب صحيفة كورة سودانية سوف ينضم الي تدريبات الفريق والدخول ضمن خيارات المشاركة مع الاحمر في جولة الحسم امام الوداد في المغرب في البطولة العربية.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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