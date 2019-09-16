خبر سار لجماهير المريخ بخصوص الغربال

التاريخ: 16-سبتمبر-2019
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في مفاجاة سارة الي جماهير المريخ، تقرر عودة مهاجم الفريق الشاب والخطير محمد عبدالرحمن الشهير ب(الغربال) بعد أن اكمل مراحل علاجه في قطر.
وبحسب صحيفة كورة سودانية سوف ينضم الي تدريبات الفريق والدخول ضمن خيارات المشاركة مع الاحمر في جولة الحسم امام الوداد في المغرب في البطولة العربية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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