خبر سار لجماهير المريخ بخصوص الغربال

في مفاجاة سارة الي جماهير المريخ، تقرر عودة مهاجم الفريق الشاب والخطير محمد عبدالرحمن الشهير ب(الغربال) بعد أن اكمل مراحل علاجه في قطر.

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وبحسب صحيفة كورة سودانية سوف ينضم الي تدريبات الفريق والدخول ضمن خيارات المشاركة مع الاحمر في جولة الحسم امام الوداد في المغرب في البطولة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)