جدل في الأسافير بعد ظهور وزير الخارجية في حوار مع محطة عالمية

التاريخ: 16-سبتمبر-2019
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أثار ظهور وزير الخارجية أسماء محمد عبد الله في حوار مع بي بي سي جدلاً كثيفاً في وسائط التواصل الاجتماعي. وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر وزير الخارجية وهي تقرأ الاجابات من ورقة الأمر الذي عده البعض ضعفاً وعدم جاهزية الوزيرة في الرد على أسئلة المذيعة التي استضافت الوزيرة في برنامج (بلا قيود).
وعقد كثير من المتداخلين مقارنات بين وزراء سابقين تميزوا بالحضور والاجابات الذكية مع وسائل الاعلام وبين ظهور الوزيرة التي أعلنت أن لقاءات ستجري مع مسؤولين أمريكيين لبحث مسالة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك على هامش مشاركة السودان في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وزير الخارجية بحسب الانتباهة أون لاين – أن الوفد السوداني سيقدم خلال اجتماعاته مع الجانب الأمريكي من الأدلة والبراهين ما يؤكد عدم وجود إرهاب في السودان. كما أعربت عن تفاؤلها بشأن فرص تحقيق السلام خلال المفاوضات التي تستضيفها جوبا بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة.
وقالت وزيرة الخارجية إنه لم يعد هناك مبرر أمام الحركات المسلحة للاستمرار في رفع السلاح لأن النظام الذي كانت تقاتله قد سقط وإن هذه الحركات تعتبر جزءاً من قوى الحرية والتغيير في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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