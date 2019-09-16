المتهمون في أحداث مجزرة الأبيض تسعة أشخاص

قالت هيئة الاتهام في أحداث مجزرة مدينة الأبيض التي وقعت في التاسع والعشرين في شهر يوليو الماضي، إن عدد المتهمين في ارتكاب الأحداث يبلغ تسعة أشخاص تم التحفظ عليهم في سجن مدينة الأبيض حاضرة الولاية.

وأكدت في مؤتمر صحفي عقد بقاعة دار المحامين بولاية شمال كردفان، أن التحريات استمرت طيلة الفترة الماضية.

وكانت سلطات المجلس العسكري الانتقالي أعلنت في بداية شهر أغسطس الماضي توقيف سبعة عناصر من قوات الدعم السريع بسبب تورطهم في حادثة إطلاق النار على طلاب متظاهرين بالمدينة.

وأوضح رئيس هيئة الاتهام عثمان حسن صالح، أن المؤتمر الصحفي يجيء لتمليك الإعلام والرأي العام الحقائق حول الإجراءات التي تمت حتى الآن في القضية.

وبرر تعتيم المعلومات في المرحلة الأولى لضمان نزاهة التحري، وتطرق إلى تحرك هيئة الاتهام في الترافع والإلمام بالبينات.

وقال صالح بحسب الشروق – إن عدد المتهمين في ارتكاب المجزرة يبلغ تسعة أشخاص تم التحفظ عليهم في سجن الأبيض، وإن التحريات استمرت طيلة الفترة الماضية.

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وأشار إلى حجم التعاون من الأجهزة العدلية المختلفة، وأوضح المجهودات التي قامت بها اللجان التي تم تكوينها من هيئة الاتهام.

وأكد صالح رضاءهم التام عن الإجراءات التي تمت بجانب جمع البينات، وشدد على ضرورة عدم تكرار هذه المجزرة.

ودعا للانتظام في الدراسة وعدم الالتفات للجهات المجهولة التي تدعو للخروج في المواكب التي تؤثر على سير الدراسة.

وقال إن إجراءات التحري العام في خواتيمها والبلاغ في دور التلخيص لتقديمه للمحكمة.

من جانبه، أشار عضو هيئة الاتهام علي ابو القاسم في المؤتمر الصحفي، إلى أن مجزرة الأبيض كانت نقطة تحول في مسيرة الثورة، وامتدح التعاون الذي وجدته هيئة الاتهام من الأجهزة العدلية كافة.

وتحدث عبدالباقي محمد سالم باسم أسر الشهداء، شاكراً هيئة الاتهام على مجهوداتها في هذه القضية ووقوفهم مع أسر الشهداء.

وأعلن تفويضهم لهيئة الاتهام تفويضاً كاملاً أمام المحاكم، وتم الاتفاق على القصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)