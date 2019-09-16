ابو الغيط يصل الخرطوم غداً “الثلاثاء”

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط زيارة للسودان، يوم الثلاثاء، تستغرق يوماً واحداً،على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعة يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وسيلتقي ابو الغيط خلال الزيارة أيضاً وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.

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ويضم الوفد بحسب الشروق – السفير خليل الزوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للأمن القومي والشؤون العربية، والوزير مفوض زيد الصبان مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان، والمستشار جمال رشدي من مكتب الأمين العام.

وكان ابو الغيط وجه في وقت سابق التهنئة لحمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، متمنياً له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)