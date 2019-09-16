عاجل: الموت يغيب الفنان السوداني الشهير “صلاح ابن البادية”

غيب الموت اليوم الاثنين الفنان السوداني الشهير صلاح ابن البادية، عن عمر يناهز الثمانين، نتيجة هبوط في القلب، أثناء رحلة علاج بالعاصمة الأردنية عمان، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وكانت قد أجريت للفقيد في اواخر العام الماضي عملية قسطرة بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري بعد شعوره بضيق حاد مفاجىء في التنفس.

وهو صلاح الجيلي محمد أبوقرون من مواليد أم دوم 1937 ونشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبوقرون .اشتهر بإبن الباديةبسبب إرتباطه بالبادية.

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أثرى المكتبة الغنائية في السودان بالعديد من الاعمال الرائعة التي تحفل بها أرشيف الإذاعة، وهو أحد عمالقة الفن السوداني الأصيل من الرعيل الأول.

وكان آخر ظهور له وقد تغنى في حفل توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس الماضي بقاعة الصداقة وسط حضور مشهود من رؤوساء الدول وضيوف البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)