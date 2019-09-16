غيب الموت اليوم الاثنين الفنان السوداني الشهير صلاح ابن البادية، عن عمر يناهز الثمانين، نتيجة هبوط في القلب، أثناء رحلة علاج بالعاصمة الأردنية عمان، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.
وكانت قد أجريت للفقيد في اواخر العام الماضي عملية قسطرة بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري بعد شعوره بضيق حاد مفاجىء في التنفس.
وهو صلاح الجيلي محمد أبوقرون من مواليد أم دوم 1937 ونشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبوقرون .اشتهر بإبن الباديةبسبب إرتباطه بالبادية.
أثرى المكتبة الغنائية في السودان بالعديد من الاعمال الرائعة التي تحفل بها أرشيف الإذاعة، وهو أحد عمالقة الفن السوداني الأصيل من الرعيل الأول.
وكان آخر ظهور له وقد تغنى في حفل توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس الماضي بقاعة الصداقة وسط حضور مشهود من رؤوساء الدول وضيوف البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الموت يغيب الفنان السوداني الشهير “صلاح ابن البادية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.