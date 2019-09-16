زغبير يجهز ارضية الجوهرة لموقعة انيمبا

التاريخ: 16-سبتمبر-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة انخرط عضو مجلس ادارة نادي الهلال ومسؤول الملعب محمد عبدالفتاح زغبير في تجهيز ارضية الملعب تأهبا لاستقبال موقعة الأزرق وانيمبا النيجيري في التاسع والعشرين من الشهر الحاري في

وبحسب صحيفة كورة سودانية بطولة الأفريقية حيث لبست ارضية الملعب ثوبا جميلا بعد عملية القص وضخ المياه وبينتظر أن تنتزع ارضية الملعب اعجاب الجهاز الفني والجماهير في مباراة انيمبا القادمه. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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