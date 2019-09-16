الشرطة الأمنية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالقضارف

وأوضح اللواء شرطة حقوقي عبد الله حسن عبد الله مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تأتي ضمن الإنجازات المتواصلة لقوات الشرطة بالولاية في سبيل تنفيذ خطط لجنة أمن الولاية للحد من الجرائم العابرة، مؤكدا تحفيزه ماديا ومعنويا لمنسوبي الشرطة على تلك الإنجازات المتواصلة.
من جانبه كشف الرائد شرطة علي عبد الحليم عبد الرحمن مدير إدارة الشرطة الأمنية بالولاية أن الضبطية تمت بقيادة الملازم شرطة يسن عبده عمر بناءً على المعلومات التي توفرت لإدارة الشرطة الأمنية، مؤكدا جاهزية ويقظة قواته للتصدي للجرائم العابرة من تجارة السلاح والمخدرات بالشريط الحدودي .
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