"جانتس" يتهم نتنياهو بنشر الأكاذيب بعد رؤيته لنتائج الاستطلاعات

واضاف زعيم حزب "ازرق ابيض "،ان نتنياهو ينجح كعادته فى تخويف ناخبيه فى كل مرة،لغرض دفعهم نحو صناديق الإقتراع،على خلفية الاكاذيب،التى يقوم ببثها.

واشار أن نتنياهو قام بتخويف ناخبيه هذه المرة،بقوله أنه اذا استمرت نسبة التصويت، من خلال الإستطلاعات، بهذه الصورة، فأن حزب الليكود سيخسر الانتخابات هذه المرة.

واعرب "جانتس" عن مخاوفه من الا يقبل نتنياهو نتائج الإنتخابات، وعدم اعادة التفويض لرئيس الدولة، اذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة،وفشل فى ذلك.

وتابع "جانتس "قائلًا "أنا ادعو من هنا رئيس الدولة "روبى ريفلين" حنى لا نعيد الانتخابات للمرة الثالثة ان يسلم التفويض فقط لمن يتعهد بإعادته اذا فشل فى تشكيل الحكومة ".

واكد جانتس، مخاطبًا ناخبيه، وجود انباء جيده، وقال أن الحزب يتمتع بغالبية بين الجهور الإسرائيلى، ويتبقى فقط التاكد من وجود هذه الغالبية،فى صناديق الاقتراع،ومن الممكن حدوث ذلك بسهوله،اذا اراد الناخبون.

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وطالب "بينى جانتس" من الجمهور الإسرائيلى، اخذ افراد الاسرة، والجيران، والأصدقاء، والطرق على جميع الابواب، وسؤال كل شخص، هل قمت بالتصويت ام لا، إذا اردتم حكومة موحدة وعلمانية، فأمامكم خيار وحيد فقط.

واضاف مخاطبًا الجمهور الإسرائيلى " اذا اردتم حكومة تنجح فى وقف اطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية واعادة قوة الردع الإسرائيلية من جديد فأمامكم خيار وحيد فقط واذا اردتم حكومة تفصل بين المصالح الامنية والسياسية والمصالح السياسة الداخلية لبعض الساسة فأمامكم خيار وحيد ايضًا واذا رغبتم فى الأمل نحو مستقبل مشرق دون انقسام فأمامكم خيار وحيد يطلقون عليه حزب ازرق ابيض ".

وتشير التوقعات، ان حظوظ حزب ازرق ابيض، للفوز بأغلبية الأصوات، خلال الانتخابات التى ستعقد غدا الثلاثاء، تعد هى الأقوى، استنادًا على الحضور القوى للحزب،خلال الأنتخابات السابقة، التى جرت فى ابريل الماضى،وتساوية فى عدد المقاعد،مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو،ب32 مقعد.