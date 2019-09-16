الرئيس الروسي: يجب التأكد من عدم الضغط على أعضاء اللجنة الدستورية السورية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة التأكد من أن أعضاء اللجنة الدستورية في سوريا يتصرفون بشكل مستقل ولا يتعرضون لضغوط خارجية.
وقال بوتين في اجتماع مع نظيره التركي، اليوم الإثنين،: "الشيء الوحيد الذي يتعين علينا فعله هو التأكد من أن إجراءات عمل اللجنة متفق عليها، وأولا وقبل كل شيء، بأن أعضاء هذه اللجنة يتصرفون بشكل مستقل بما فيه الكفاية ولا يتعرضون لأية ضغوط خارجية".
ووفقاً لـ "سبوتنيك" في نهاية شهر أغسطس أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية سبتمبر.
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