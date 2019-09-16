تأكيد الالتزام بالقيد الزمني لامتحان الشهادة الثانوية

تفقد وزير التربية والتعليم بروفسور محمد الأمين التوم، سير العمل بالإدارة العامة للامتحانات والتقويم، يرافقه وكيل الوزارة د. الطاهر حسن الطاهر، ووقف على أقسام الإدارة المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة لامتحان الشهادة الثانوية.

وأكدت الإدارة للوزير التزامها بالقيد الزمني المحدد للامتحان ابتداءً من تسجيل الطلاب مرورا بتجهيز أرقام جلوسهم ووضع الامتحان والكنترول والتصحيح حتى إعلان النتيجة إلا أنها رهنت ذلك حال إكمال جميع الولايات للمقررات الدراسية حتى لا يتضرر أي طالب.

واطمأن الوزير على عملية الربط الشبكي للامتحانات بالسجل المدني ووجود كاميرات المراقبة في كل مراحل الامتحانات.

وأشاد الوزير بالإجراءات الدقيقة التي تتبعها الإدارة في جميع مراحل الامتحانات رغم التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أنه ابتدر تفقده لإدارات الوزارة المختلفة بهذه الإدارة نسبة لأهميتها ولأنها تمثل الحصيلة النهائية لجهد وغرس الطلاب.