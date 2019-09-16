وزارة التربية تصدر قرارا بإغلاق مدارس "كامبردج" لأسبوع

أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قرار بإغلاق مدارس “كامبردج” لمدة أسبوع، بسبب خلاف بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور في الرسوم. وأبلغت مصادر مطلعة أمس أن مدير إدارة التعليم الأجنبي بالولاية، قد أصدر قرار أمس الأحد، بإغلاق مدارس “كمبريدج” بالخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، لمدة أسبوع، إثر خلافات بين الادارة وأولياء أمور الطلاب حول الرسوم، وذكرت الوزارة أن المدرسة لم تلتزم بتوجيهاتها، بعدم تنفيذ المدارس لقرار باستئناف الدراسة لحين الاتفاق على الرسوم.

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