تباين أداء البورصات العربية مع استمرار التوترات

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الإثنين، مع استمرار المخاوف من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعد يومين على هجوم تعرض له معملان لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.

ورغم نجاح أسواق السعودية والإمارات وقطر، في تعويض جميع خسائرها والإغلاق على مكاسب اليوم، لكن كان هناك تراجعات في أسواق أخرى شملت الكويت ومسقط والبحرين.

وبحلول الساعة (13:11 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 10.35 بالمائة أو ما يعادل 6.23 دولارات إلى 66.45 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 10.21 بالمائة أو 5.6 دولارا إلى 60.45 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة أبوظبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.71 بالمائة إلى 5160 نقطة، بدعم مكاسب أسهم كبرى يتصدرها “اتصالات” بنسبة 2.56 بالمائة و”أبوظبي الأول” بنسبة 2 بالمائة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.29 بالمائة إلى 2878 نقطة، على إثر صعود أسهم “إعمار للتطوير” بنسبة 2.7 بالمائة و”إعمار مولز” بنحو 1.05 بالمائة.

وزادت بورصة قطر بنسبة 1.12 بالمائة إلى 10511 نقطة، مع ارتفاع أسهم “صناعات” بنسبة 2.3 بالمائة و”مسيعيد” بنسبة 2.2 بالمائة و”الكهرباء والما” بنسبة 1.92 بالمائة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 1 بالمائة، وهي نفس وتيرة الهبوط التي تراجعت بها أمس، لتغلق عند 7827 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي لأسهم البنوك.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1809 نقطة، مع ارتفاع أسهم “البطاقات” بنسبة 5.9 بالمائة و”عمد للاستثمار” بنسبة 1.78 بالمائة و”الإقبال للاستثمار” بنحو 1.3 بالمائة.

في المقابل، انخفضت مؤشرات بورصة الكويت، ونزل المؤشر الأول بنسبة 2.15 بالمائة إلى 6100 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيس بنحو 0.14 بالمائة إلى 4726 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.62 بالمائة ليغلق عد 5632 نقطة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.73 بالمائة إلى 1524 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي المتحد” و”جي أف اتش” بنحو 2.7 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

وهبطت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء انشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.35 بالمائة إلى 14970 نقطة، بفعل ضغوط بيع مكثفة للمؤسسات الأجنبية.

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وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4008 نقطة، مع تراجع أسهم “جلفار للهندسة” بنسبة 4.7 بالمائة و”الجزيرة للخدمات” بنسبة 3.15 بالمائة و”بنك ظفار” بنسبة 2.14 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.71 بالمائة إلى 5160 نقطة.

قطر: بنسبة 1.12 بالمائة إلى 10511 نقطة.

السعودية: بنسبة 1 بالمائة إلى 7827 نقطة.

دبي: بنسبة 0.29 بالمائة إلى 2878 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1809 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 2.15 بالمائة إلى 6100 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.73 بالمائة إلى 1524 نقطة.

مصر: بنسبة 0.35 بالمائة إلى 14970 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.3 بالمائة إلى 4008 نقطة.