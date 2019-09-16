وزير الخارجية الفرنسي يصل الخرطوم

انخرط وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، فور وصوله الخرطوم اليوم "الاثنين" في مباحثات رسمية مع وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله. وسيلتقى الوزير خلال زيارته رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق اول ركن، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وسيعقد الجانبان في نهاية اللقاءات مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

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