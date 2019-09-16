قوات الاحتلال تفرض طوقاً أمنياً على الضفة وغزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي ستنطلق غداً الثلاثاء في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، ابتداء من منتصف الليلة وحتى منتصف الليلة المقبلة، بمناسبة انتخابات الكنيست".

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء المقبل، وذلك بموجب تقييم الأوضاع وطبقاً لساعات الفتح الاعتيادية، فيما سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط خلال فترة الإغلاق.

وستنطلق الانتخابات الإسرائيلية، غداً الثلاثاء، في إسرائيل، وسط منافسة سياسية بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار والوسط في إسرائيل، فيما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبناء تحالفات تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد فشله في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الماضية في أبريل الماضي.