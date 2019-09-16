رحيل الفنان الكبير ابن البادية

رحل الفنان الكبير، صلاح ابن البادية، عن عمر يناهز 82 عاما، اليوم "الاثنين" بإحدى المستشفيات بالعاصمة الاردنية عمان.

أخر مشاركة غنائية له كانت خلال مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية في السابع عشر من أغسطس الماضي.

ولد ابن البادية الذي يعتبر من جيل العمالقة في العام 1937 وتفرد بلونية خاصة من الغناء على معاصريه من كبار الفنانين.

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وهو أول فنان سوداني تسجل له هيئة الاذاعة البريطانية عددا من الاغنيات على ايام وجود الاديب والروائي العالمي الطيب صالح الذي كان يعمل انذاك في القسم العربي في "بي بي سي".

بجانب الغناء فان للراحل تجارب في التمثيل، حيث شارك في عمل فني فلم "رحلة عيون" وهو انتاج سوداني- مصري- مع الفنانة القديرة سمية الالفي، كما شارك بالتمثيل في مسرحية " لعنة المحلق".

قدم الراحل اعمال كثيرة من تأليفه والحانه، في مقدمتها "سال من شعرها الذهب" و اغنية "حسن امر"، وله العشرات من الاغاني التي خلدت اسمه في ذاكرة الشعب السوداني.