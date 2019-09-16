حمدوك يؤكد أزلية العلاقة السودانية الصينية

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك أزلية العلاقة بين السودان والصين. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالسفير الصيني لدى السودان، السيد ما شينمين، والذي نقل تهاني الحكومة الصينية لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا التزام الصين بمساندة برامج الفترة الانتقالية.

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