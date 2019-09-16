كيف تستعيد رسائل “واتساب” المحذوفة بالخطأ

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الخليج 365 :
يتعرض بعض مستخدمي تطبيق واتساب للمشاكل عند حذف رسائلهم بضغطة خاطئة، إلا أنه يمكن حل تلك المشكلة بسهولة.
عرضت شبكة CNBC العربية، مقطع فيديو يسرد خطوات استعادة رسائل واتسآب المحذوفة، ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية.
1-إلغاء تثبيت التطبيق من الهاتف.
2-إعادة تثبيت التطبيق باستخدام رقم الهاتف.
3-ستصل رسالة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية.
4-اضغط على خيار “استعادة”.
5-ستلاحظ استعادة الرسائل التي تم حذفها.
يشار إلى أنه لنجاح هذه العملية ينبغي تفعيل خاصية عمل النسخة الاحتياطية بشكل أوتوماتيكي، والتي توفرها إعدادات التطبيق.
في سياق آخر، كشفت صحيفة ألمانية مهتمة بعالم الحواسب، عن حيلة يمكن خلالها استخدام تطبيق واتساب بدون شريحة SIM.
ووفقا لما نشرته صحيفة “كومبيوتر بيلد”، يتعين على المستخدم أولا ربط الهاتف بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب مع إنشاء حساب جديد.
عند تشغيل التطبيق لأول مرة، يسأل عن رقم هاتفه، وهنا يقوم المستخدم باختيار البلد وإدخال رقم الهاتف الأرضي.
عقب ذلك يتم تأكيد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، وعندئذ سوف يرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سوف يسمع المستخدم كودا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله.
بعدها، يمكن استعمال التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM.
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