هذا ما قاله.. كاتب سعودي عن خلايا التجسس الإماراتية في سلطنة عُمان واستفزاز أبوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الكاتب والناشط السعودي المعروف تركي الشلهوب، إن الإمارات مستمرة في نهج استفزاز العُمانيين وذلك بالرغم من كشف خلايا التجسس الإماراتية في السلطنة عام 2011 وبعدها.

“الشلهوب” استذكر في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر حيث يحظى بمتابعة أكثر من 470 ألف شخص، ضبط حكومة السلطنة لخلية تجسس إماراتية في عام 2011، وقبل فترة قصيرة ألقت سلطات السلطنة أيضا القبض على خلية تجسس إماراتية أخرى.وعلق مستنكرا أنه رغم ذلك تستمر أبوظبي في استفزاز العمانيين، تارةً عبر محاولة الإستيلاء على أراض عمانية، وتارةً أخرى عبر سرقة التاريخ العماني.

ووصف الكاتب السعودي نهج أبوظبي بأنه “قائم على الغدر والتآمر”

يشار إلى أن سلطنة عُمان بدأت في 11 مارس الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف الهنائي حينها.

وكان الصحافي العُماني المعروف مختار الهنائي، كشف في نفس التوقيت عن أنه تم الحُكم في القضية الأمنية المعروفة بـ”خلية التجسس الإماراتية”.

وقال “الهنائي” في تغريدةٍ على حسابه بموقع “تويتر”: “بتهم “التخابر في زمن السلم” أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في “القضية الأمنية” بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.

وأوضح أن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين”.

ولفت إلى أنه قد كون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) حينها إنه تم محاكمة المتهمين كلًا على حدة.

ويكشف إصرار أبوظبي على التجسس على جارتها حجم الأزمة التي تشوب العلاقة بينهما، ووجود عوامل عديدة تقف وراء هذه القضية.