سيلفي وانفجار أرامكو خلفي.. عامل بالشركة شامتا بالحريق الضخم يثير غضب السعوديين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار مقطع فيديو لعامل سعودي بشركة أرامكو ظهر منتشيا وشامتا بالحريق الضخم الذي تعرضت له الشركة في بقيق عقب استهدافها من قبل أنصار الله، جدلا واسعا بين السعوديين الذين استنكروا هذا الفعل.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشاب السعودي وهو يلتقط فيديو بخاصية “السيلفي” من الموبيل الخاص به ويوثق لحظة الحريق وسحابة الدخان فوق معمل أرامكو الذي تعرض للقصف.وأبدى العامل فرحة شديدة بهذا الانفجار الذي عطل العمل بالشركة، ما عرضه لموجة هجوم عنيفة من قبل السعوديين.

وهوت البورصة السعودية في بداية تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات أسبوع التداول، بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو، أمس السبت، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.3 في المائة، ليغمر لون الهبوط الأحمر شاشة التداول بعد أن هبطت أسهم 165 شركة، من إجمالي 193 شركة مقيدة فيما لم ترتفع سوى 11 شركة.

وهوى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، بنسبة 3.5 في المائة، بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49 في المائة عقب الهجوم.

واللقيم هي المادة الخام المستعملة في المصانع والمعامل، ومن المواد التي تقيد تحت هذا التصنيف الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء والسوائل مثل البيوتان والغازات مثل الإيثان.

وأدى الهجوم إلى فقدان السعودية نحو نصف إنتاجها.