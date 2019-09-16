السادة يكشف كواليس مثيرة في مباراة الهلال وانيمبا

الخليج 365 :

كشف مدير الكرة بنادي الهلال محمود جبارة السادة عن أنّ المحاضرات والتعامل النفسي وبث الروح في لاعبي الفريق كان له أثرٍ بليغ في المستوى الذي ظهر به اللاعبين أمام انيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

وقال السادة في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز” إنّه لم يشاهد أداءًا للهلال بهذا المستوى كما ظهر به اللاعبين في مواجهة انيمبا.

و”الأحد”، عاد الهلال السوداني بتعادلٍ ثمين من معقل انيمبا النيجيري، ليقطع شوطًا في الترقي لدور المجموعات بأبطال أفريقيا.

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وأوضح السادة أنّ حكم المباراة تحامل عليهم كثيرًا، وعكس عديد من الحالات، لكّن الفريق لم يتأثر.

وتابع” ثقتنا كانت كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، ولذلك لم يخذلونا، فتغلبوا على ظلم التحكيم وتشجيع الجماهير القوي لأنيمبا”.

ويرى محمود جبارة السادة أنّ نتيجة التعادل بدون أهداف مفخخّة، وتحتاج إلى عملٍ كبير، مشيرًا إلى أنّه يتوّجب عليهم الاهتمام بالعامل النفسي وتجهيز الفريق وفق المطلوب لمباراة الإياب”.

يشار إلى أنّ مواجهة العودة ستقام في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بـ”الجوهرة الزرقاء”.