كيم جونغ أون يدعو ترامب للقاء في كوريا الشمالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقاء ثنائي في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.
اقترح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيونغ يانغ.
فبحسب صحيفة “تشونان إيلبو” الكورية الجنوبية، فإن الدعوة تم إرسالها من قبل الزعيم الكوري الشمالي في النصف الثاني من شهر أغسطس/آب.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، بأنه لا يستبعد عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قبل نهاية العام.
والتقى الرئيسان 3 مرات في سنغافورة وهانوي، وفي المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
سبوتنيك
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