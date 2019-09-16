التحالف العربي: الهجوم الذي استهدف أرامكو لم يُنفذ من اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، اليوم الإثنين، أنه وفقاً للتحريات الأولية فإن الهجوم الذي وقع على مصفاتي نفط تابعتين لشركة أرامكو لم يُنفذ من اليمن، كما زعمت ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحافي في الرياض، "الدلائل تشير إلى أنها أسلحة إيرانية. ووفقاً للمعلومات الأولية فلم يتم شنّ الهجوم من الأراضي اليمنية".

وأكد المالكي في المؤتمر الصحافي، أن "الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع وهي من طراز (أبابيل)". وتابع "لا نتعامل مع جيش نظامي في هجوم بقيق وخريص بل مع ميليشيات إرهابية".

كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: "لدينا القدرة على مواجهة الاعتداءات".

وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، وقال المالكي، إنه سيتم عرض كافة الأسلحة التي استخدمت في هجومي بقيق وخريص للرأي العام.



ارتفاع اسعار النفط