تعرف على أبرز الضباط المحالين للتقاعد في القوات المسلحة

كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة عن أبرز قادة الوحدات النظامية بالقوات المسلحة السودانية الذين تمت إحالتهم للتقاعد بقرار صدر اليوم “الأحد” من القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقاً لـ صحيفة "باج نيوز".

وضم كشف الإحالات عدد من قادة وحدات الجيش المُختلفة بالقوات “البرية والبحرية والجوية”، كان أبرزهم قائد المدرعات اللواء شكرت الله، إلى جانب كبير “الياوران” بالقصر الجمهوري، كما تمت إحالة قائد قوات حرس الرئيس المعزول عمر البشير، اللواء سيف الدين.

ويعرف عن اللواء شكرت الله، قائد سلاح المدرعات أنه من أبناء الدفعة “35” بالقوات المُسلحة وعمل بقوات حرس الحدود، وتم تعيينه والياً مكلفاً لولاية النيل الأزرق قبل أن يُنقل للعمل قائداً لسلاح المدرعات عقب اعتقال اللواء نصر الدين الموقوف على ذمة المشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة.

ويعتبر اللواء أمين علي عبد الله، الذي أحيل للتقاعد ضابط مشاة عادي تدرج في العمل بالجيش قبل أن يستلم مهام كبير “الياوران” خلفاً للعميد ياسر بشير الذي تمت ترقيته إلى رتبة اللواء ونقل مديراً لمكتب الرئيس المخلوع بالقيادة آنذاك.

ويعد سيف الدين من أبرز الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة وتولى مسؤولية قائد حرس البشير، وهو الضابط الذي تردد بدءاً في تنفيذ الأوامر بتغيير الحرس يوم الإنقلاب، لكنه استجاب بعد تحدث عدد من الضباط معه.