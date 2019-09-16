الخارجية السويسرية ترحب بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية

أعربت وزارة الخارجية السويسرية في مذكرتها الشفهية التي بعثت بها لسفارة السودان عن ترحيبها بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، وإعلان الحكومة المدنية. وهنأت الحكومة السويسرية الشعب السوداني بهذه الإنجازات في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها السودان.

من جانبه أعرب السفير عثمان أبوفاطمة آدم القائم بالأعمال بالإنابة عن شكر وتقدير سفارة السودان بسويسرا للحكومة السويسرية على تعاونها المستمر وعلى هذه التهنئة التي تأتي في سياق التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى ترحيب السودان بالرغبة التي أبدتها الحكومة السويسرية لتعزيز التعاون البنّاء مع حكومة الفترة الانتقالية في العديد من المجالات لا سيما في مجال تعزيز أوضاع حقوق الإنسان .

كما أعرب عن تطلع السودان للتعاون مع سويسرا في مختلف المجالات و عودة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين إلى ما كانت عليه خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى جانب التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وتبادل الدعم في مختلف المجالات .