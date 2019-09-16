حمدوك يؤكد حرص الحكومة علي تعزيز سبل التعاون مع المملكة

أكد السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يخدم مصلحة البلدين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه سفير خادم الحرمين لدى السودان السيد/ على بن حسن جعفر ، والذي نقل للسيد رئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية.
وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة ، موضحآ أن السيد رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
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