المبعوث الأممي: تبني الحوثي لهجوم أرامكو يبعد اليمن عن السلام

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن "تبني الحوثيين للهجوم على منشأتي أرامكو يبعد اليمن عن السلام".
وفي هذا السياقأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز".
وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية، مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.
كانت قد أعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".
وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".
وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.
وتتصاعد التوترات في المنطقة بعد هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج، ووجّهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات.
وشنّ الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران، هجمات عبر الحدود، واستهدفوا حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيرة الشهر الماضي، ومحطتين لضَخّ النفط في مايو وتسبب الهجومان في حرائق.
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