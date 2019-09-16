المبعوث الأممي: تبني الحوثي لهجوم أرامكو يبعد اليمن عن السلام

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن "تبني الحوثيين للهجوم على منشأتي أرامكو يبعد اليمن عن السلام".

كما شدد على أن " السعودية وسيط لا غنى عنه لحل الأزمة في جنوب اليمن".

وقال غريفيثس، في كلمة لمجلس الأمن الدولي الاثنين، إن "الأحداث في جنوب اليمن تتسم بهدوء نسبي"،

وفي هذا السياق

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية، مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

كانت قد أعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

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وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".