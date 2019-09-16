وزير الخارجية الفرنسي يزور الخرطوم اليوم

يَصل وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى الخرطوم اليوم الاثنين، على رأس وفدٍ رفيعٍ يضم عدداً من المسؤولين وبعض المُؤسّسات الاقتصادية في زيارةٍ رسميةٍ هي الأولى لوزير خارجية فرنسي منذ عدة سنوات.

ووصفت وزارة الخارجية، زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبلاد، بأنها ذات مَغزى إيجابي ومُؤشِّر واضحٍ على الدعم الكبير من المُجتمع الدولي والقِوى الدولية الفاعلة لجُهُود السودان لتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة، وتُؤكِّد اهتمام فرنسا بالسودان وحرصها على استدامة الأمن والسلام والاستقرار فيه.

واعتبرت الوزارة، الزيارة فُرصة جيِّدة لإعادة إحياء وتقوية العلاقات السودانية الفرنسية، بما يعود بالمَنفعة المُشتركة والمَصالح المُتبادلة بين البلدين الصديقين.

وسيلتقي الوزير برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ونَظيرته وزيرة الخارجية، ويَعقد الوزير مُؤتمراً صَحَفِيّاً في الثالثة والنصف عصراً بعد لِقاء حَمدوك، ويدلي بتصريحاتٍ عقب لقائه البرهان في الخامسة عصراً.