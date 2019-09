10 أفلام كلاسيكية شكلت علامات خالدة في صناعة الأفلام الموسيقية Musical .. تعرف عليهم

يعود الفضل لصناع السينما في هوليوود في اختراع نوع الأفلام السينمائية المرتبطة بالموسيقى، والتي تقدم مزج بين التمثيل والغناء والرقص في انسجام متقن.

بسبب النجاح الكبير الذي حققته أفلام موسيقية حديثة مثل La La Land وSing، تجددت قاعدة عشاق السينما الموسيقية بين الأجيال الجديدة، وتجددت الرغبة في التعرف أكثر على تاريخ وبدايات صناعة هذه الأفلام.

وقد دفع تأسيس هوليوود لهذا النوع من الأفلام، جميع دول العالم المعروفة بصناعة السينما لاقتباس هذا النوع من صناعة الأفلام وتنفيذه كما هو الحال في معظم الأفلام في السينما الهندية.

وتعد الأفلام الموسيقية من ابرز الإسهامات السينمائية التي ساعدت في تأسيس شهرة هوليوود وقدرات استوديوهاتها الخارقة في ابتكار الروائع.

وحصر موقع مجلة us weekly عشرة أفلام موسيقية كلاسيكية اعتبرها صاحبة الفضل الأول في تأسيس تاريخ هوليوود فيما يخص هذا النوع من الأفلام.

وجاء في مقدمة هذه القائمة فيلم The Wizard of Oz أو ساحر أوز، والذي طرح للسينما في عام 1939 ويعد من أشهر الأفلام في تاريخ هوليوود، وشارك في بطولته النجمة جودي جارلند والنجم راي بولجر وجاك هالي وبيرت لاهر ومارجريت هاميلتون.

ومن بعده جاء الفيلم الموسيقي An American in Paris الذي طرح في السينما عام 1951، وشارك في بطولته النجم جين كيلي وليزلي كارون وأوسكار ليفانت ونينا فوش وجورجس جيتاري.

و الفيلم الموسيقي Singin' in the Rain الذي يعد من أشهر الأفلام الموسيقية في تاريخ هوليوود واقتبست من قصته العديد من الأعمال المسرحية، وطرح الفيلم في السينما عام 1952، وشارك في بطولته النجم الكبير جين كيلي وديبي رينولدز ودونالد أوكونور وجين هاجين وميلارد ميتشل.

ثم ذكر الموقع الفيلم الموسيقي The King and I الذي طرح في عام 1955، وكان من إخراج والتر لانج، وقد شارك في بطولته يول براينر وديبورا كير وريتا مورينو وتيري سوندرز ومارني نيكسون.

ومن بعده جاء بالقائمة الفيلم الموسيقي Oklahoma الذي طرح للسينما عام 1955، وكان من بطولة شيرلي جونز وجوردون ماكاري وجلوريا جراهام ورود ستايجر وجين نيلسون.

ومن بعده جاء الفيلم الموسيقي Guys and Dolls الذي طرح عام 1955، والذي شارك في بطولته كوكبة من النجوم الكبار هم المغني الأمريكي الشهير فرانك سيناترا والنجم الكبير مارلون براندو وفيفيان بلايني وجين سيمونز وقصير كاي.

ومن بعده جاء بالقائمة الفيلم الموسيقي Funny Face الذي طرح للسينما عام 1957، وكان من بطولة النجمة الكبيرة أودري هيبورن، وفريد أستير وكاي تومبسون وميشال أوكلير وسوزي باركر.

ثم جاء بالقائمة الفيلم الموسيقي West Side Story الذي طرح للسينما عام 1961، وكان من بطولة ريتا مورينو وناتالي وود وجورج تشاكيريس وريتشارك بييمر وروس تاملبين.

ومن بعده جاء بالقائمة الفيلم الموسيقي My Fair Lady الذي طرح للسينما في عام 1964، وكان من بطولة ريكس هاريسون والنجمة أودري هيبورن وستانلي هولواي وجيرمي بريت وجلاديس كوبر.

وجاء في ختام قائمة us weekly، الفيلم الموسيقي The Umbrellas of Cherbourg الذي طرح للسينما في عام 1964، وكان من بطولة كاترين دينوف ونينو كاستل وآن فرينون ومارك ميشيل وإلين فرانر.