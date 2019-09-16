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رسميًا.. تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا له للاتحاد العربي من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الـ25 غير العادي المنعقد في مدينة جدة.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي على موقع ”تويتر“: ”تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة.

ويخلف عبدالعزيز بن تركي الفيصل مواطنه تركي آل الشيخ في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

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