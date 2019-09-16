كيف يسقط نتنياهو في إنتخابات الكنيست؟.. أيمن عودة يجيب

قال أيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“ ممثلة العرب في انتخابات ”الكنيست“ التي تجرى غدًا الثلاثاء، إنه في حال بلغت نسبة تصويت المواطنين العرب 65%، فستسقط حكومة اليمين“.

وأضاف عودة في تصريح لصحيفة ”معاريف“ العبرية، أن قادة القائمة يكثفون جهودهم في محاولة إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين العرب في إسرائيل بالخروج إلى صناديق الاقتراع والادلاء بأصواتهم، الثلاثاء، في انتخابات الكنيست.

وتابع: ”تتنقل حافلة خاصة تحمل شعار ’هالمرة مصوتين’ في البلدات العربية من أقصى الجليل في الشمال حتى النقب في الجنوب، ويحاول فريق الحافلة إقناع الناس بالوصول إلى صناديق الاقتراع للتصويت“.

وكشف مسؤولون من ”القائمة العربية المشتركة“، قبل أيام، عن أن الأوساط الفلسطينية داخل إسرائيل تلقت تهديدات من مسؤولين في حزب ”الليكود“ لإجبارهم على التصويت للحزب وزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في انتخابات ”الكنيست“ المقبلة.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”مسؤولين كبارًا في القائمة العربية المشتركة، اتهموا مسؤولين في حزب الليكود، بمن فيهم أعضاء ووزراء الكنيست بتهديد وتخويف الزعماء الفلسطينيين بحرمانهم من الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية التي يرأسونها إذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في ”القائمة المشتركة“، قوله إن ”وزراء وأعضاء كنيست في الليكود مارسوا ضغطًا هائلًا على قادة السلطات المحلية في الأيام القليلة الماضية؛ لإقناعهم برفع الأصوات لصالح الليكود“.

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تخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست الإسرائيلي، بينها “القائمة المشتركة”، التي تضم أربعة أحزاب تنشط أساسا بين “فلسطينيي 1948”.

وأوضح المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية “مدار”، في تقرير أعده حول الانتخابات الإسرائيلية، بعنوان: “الانتخابات الإسرائيلية: 31 قائمة وتوقع فوز 9 منها”، أنه لأول مرة منذ عام 1948، تُجري انتخابات معادة للكنيست في العام ذاته، إذ تم حل الكنيست بعد 50 يوما على انتخابات أبريل الماضي، بعد فشل بنيامين نتنياهو، رئيس الليكود، في تشكيل حكومة ذات أغلبية.

وبيّن التقرير انه يحق التصويت في هذه الانتخابات فقط لمن بحوزتهم المواطنة الكاملة، وعلى هذا الأساس، يتم إخراج قرابة 312 ألفا من أهالي القدس المحتلة، و23 ألفا من أهالي الجولان، من الذين بحوزتهم بطاقة مقيم وليس مواطنة كاملة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الفلسطينيين من بين الناخبين في إسرائيل بلغت قرابة 16%، وحسب تقديرات أخرى، نجد أن نسبة العرب من بين ذوي حق الاقتراع في حدود 15,8%، بينما نسبة اليهود 79%، في حين أن 5% هم إما من اليهود الذين لا تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم، أو أنهم مسيحيون هاجروا مع عائلاتهم اليهودية.

ويتبين من المعطيات أن 43% من المواطنين العرب ذوي حق الاقتراع هم دون 18 عاما، مقابل 32% بين اليهود. وهذا يدل على أن الفجوة تتقلص بين اليهود والعرب، إذ حتى قبل سنوات ليست قليلة كان 28% من اليهود دون سن 18 عاما. وهذا انعكاس لتراجع معدلات الولادة بين العرب وارتفاعها بين اليهود. وتبقى معدلات الولادة العربية الأعلى في النقب، إذ أن قرابة 49% من السكان هناك هم دون سن 18 عاما.