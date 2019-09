شاهد| فرقة لبنانية نسائية راقصة تبهر حكام Britain's Got Talent

شاركت فرقة "مياس" اللبنانية في برنامج "Britain's Got Talent 2019 The Champions" بعد الفوز الكبير الذي حققته في برنامج "Arabs Got Talent" للعام 2019.

وقدمت فرقة "مياس" المؤلفة من 31 شابة لبنانية، بإشراف المدرب نديم شرفان، لوحة راقصة استثنائية على أنغام الموسيقى الشرقية، في أداء حظي بإعجاب أعضاء لجنة التحكيم وبتفاعل كبير من الجمهور البريطاني.

وقد شاركت الفرقة اللبنانية في The Champions كحاملة لقب Arabs Got Talent، حيث تضم هذه النسخة البريطانية المشتركين الذين حققوا نجاحا في كافة نسخ Got Talent من كافة انحاء العالم، لكنها لم تتأهل إلى النهائيات.

وفي لبنان، تداول الناشطون مقطع الفيديو لفرقة "مياس" خلال مشاركتها في "Britain's Got Talent 2019 The Champions"، معربين عن إعجابهم ودعمهم لهذه الفرقة النسائية الموهوبة، ومن بين المعلقين على أداء "مياس" في بريطانيا، وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن التي قالت عبر "تويتر" إن لبنان يفتخر بهذه الفرقة.

وفاز الفريق اللبناني "مياس غروب" في نهائيات الموسم السادس من برنامج "أرابس غوت تالنت" على "أم بي سي 4" بعد منافسة محتدمة أمام لجنة التحكيم التي ضمّت الفنانة نجوى كرم والعميد علي جابر والممثل أحمد حلمي.