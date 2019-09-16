صدمة.. تسريب البيانات الشخصية لسكان هذه الدولة

كشف تسريب في السجل المدني للحكومة الإكوادورية، السجلات الشخصية لمعظم سكان البلاد، وذلك نتيجة خطأ فني في تهيئة لقاعدة بيانات عبر الإنترنت.

وتم اكتشاف عملية تسريب البيانات من قبل باحثين أمنيين في شركة "vpnMentor" وفق ما ذكر موقع "زد دي نت" المتخصص بالأخبار التقنية.

وتضم قاعدة البيانات التي سربت بياناتها ما يقرب من 20.8 مليون سجل مستخدم، أي بيانات إجمالي سكان الإكوادور بما فيهم الأشخاص المتوفين.

وتحتوي قاعدة البيانات على أسماء المواطنين الكاملة، وتواريخ الميلاد، وأماكن الميلاد، وعناوين المنازل، والحالة الاجتماعية، وأرقام الهوية الوطنية، ومعلومات العمل، وأرقام الهواتف، ومستويات التعليم.

وتشمل البيانات المسربة سجلات حديثة يعود تاريخها للعام الجاري، تتضمن سجلات لرئيس البلاد، وحتى جوليان أسانج، الذي حصل على حق اللجوء السياسي من الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية، مع منحه رقم بطاقة هوية وطنية.

كذلك ضمت البيانات المسربة 7 ملايين سجل مالي و2.5 مليون سجل تشمل تفاصيل عن أصحاب السيارات، فضلا عن معلومات من مؤسسة الضمان الاجتماعي الإكوادورية تحتوي أرصدة الحسابات ووظائف أصحابها.

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والإكوادور هي جمهورية ديمقراطية تمثيلية في أمريكا الجنوبية، تحدها كولومبيا من الشمال وبيرو في الشرق والجنوب، والمحيط الهادي إلى الغرب. الإكوادور وتشيلي هما البلدان الوحيدان في أمريكا الجنوبية اللذان ليس لديهما حدود مع البرازيل. ويشمل أيضا الإكوادور جزر غالاباغوس في المحيط الهادئ، على بعد حوالى 1،000 كيلومترا (620 ميل) إلى الغرب من البر الرئيسى.

اللغة المحلية الرئيسية في الإكوادور هي الإسبانية (94% من السكان). وتشمل لغات استعمال الرسمي في المجتمعات الأصلية الكيتشوا، الشوار، و11 لغات أخرى. الإكوادور لديه أرض مساحتها 283520 كم2. المدينة عاصمتها كيتو، الذي أعلن من مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو في 1970 لحصوله على المركز التاريخي الحفاظ على أفضل وأقل تغير في أمريكا اللاتينية. أكبر مدينة في البلاد هى غواياكيل. المركز التاريخي لكوينكا، ثالث أكبر مدينة في البلاد من حيث الحجم واقتصاديا, وأعلن أيضا من مواقع التراث العالمي في عام 1999 كمثال بارز على المخطط، الداخلية على الطراز الإسباني مدينة استعمارية في الأمريكتين. الإكوادور في المرتبة 71 حاليا من أجل المنافسة العالمية.

الإكوادور هي أيضا موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات، واكثرها الانواع المتوطنة، مثل تلك التي من جزر غالاباغوس. هذا التنوع يجعل الإكوادور واحدة من سبعة عشر بلدا ذات التنوع البيولوجي الشديد في العالم. الدستور الجديد لعام 2008 هو الأول من نوعه في العالم فى مجال الاعتراف بالحقوق، واجب النفاذ قانونا من الطبيعة، أو حقوق الأنظمة الإيكولوجية.

الإكوادور هي جمهورية رئاسية أصبحت مستقلة في عام 1830 بعد أن كانت جزءا من الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية ولفترة أقصر بكثير، من جمهورية كولومبيا الكبرى. الاكوادر دولة متوسطة الدخل مع علامة HDI من 0.720 (2011).