ماذا قالت ريا أبى راشد عن مهرجان الجونة السينمائي؟

استرجعت الإعلامية ريا أبى راشد، ذكريات الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائى بصورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، مركدة أنها تنتظر النسخة الجديدة منه بشكل كبير.

وعلقت ريا على صورتها قائلة : "لا يمكننى انتظار بدء مهرجان الجونة 2019، ومتأكدة أنه سيحقق نجاحا كبيرا كالعادة".

يشار إلى أن ريا أبي راشد، كانت قد قدمت حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 20 سبتمبر واستمرت حتى 28 من نفس الشهر، عام 2018.

يذكر أن أبي راشد، تقدم برنامج "سكووب‎" Scoop ‎الذي حاورت فيه مشاهير هوليوود مثل ‏نيكول ‏كيدمان ‏وتوم هانكس وجيم ‏كاري، ويعرض على قناة‎ MBC4 ‎‏ ‏.

وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى مساء الخميس المقبل، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

ويستمر المهرجان فى تقديم حفنة من الجوائز المالية فضلا عن جائزة سينما من أجل الإنسانية والدعم الذى تقدمه منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، وصناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي والفني، وتقدم جوائز المهرجان كالتالى:

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جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

تمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الجوائز والمكافآت التالية:

نجمة الجونة الذهبية (50000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة الفضية (25000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة البرونزية (15000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة لألإضل فيلم عربى ( 20000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة لأفضل ممثل

نجمة الجونة لأفضل ممثلة

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

الجوائز تمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام الوثائقية الجوائز والمكافآت التالية:

نجمة الجونة الذهبية (30000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة الفضية (15000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة البرونزية (7500 دولار أمريكى)

نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى (10000 دولار أمريكى)

مسابقة الأفلام القصيرة

الجوائز ستمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام القصيرة الجوائز والمكافآت التالي:

نجمة الجونة الذهبية (15000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة الفضية (7500 دولار أمريكى)

نجمة الجونة البرونزية (4000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى (5000 دولار أمريكى)

مهرجان الجونة السينمائي، هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

