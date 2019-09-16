قبل مواجهة ريال مدريد.. أزمة في باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفريق الباريسي، سيعاني في مواجهة ريال مدريد، من غياب نجميه، البرازيلي نيمار دا سيلفا للإيقاف، والفرنسي كيليان مبابي للإصابة، بالرغم من ورود تقارير تفيد بإمكانية لحاق هذا الأخير بالمباراة.
وأصابت حالة مبابي البدنية، جماهير سان جيرمان بالإحباط، إذ كانت تمني النفس بتواجده أمام ريال مدريد، بعد غياب دام لعدة أشهر بسبب الإصابة.
أما نيمار، فقد يكون من الأفضل غيابه عن مباراة الفريق الملكي، إذ عانى في أول ظهور له هذا الموسم من هجوم جماهير سان جيرمان، قبل وأثناء المباراة، وذلك بسبب تمرده على النادي ورغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وعلى الرغم من تألق نيمار، وإحرازه لهدف رائع في الدقيقة الأخيرة أمام ستراسبورغ (1-0) السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلا أن التوتر ما زال قائما بينه وبين جماهير سان جيرمان، وبالأخص مع جماهير "الأولتراس"، وربما يكون غياب اللاعب عن اللقاء في مصلحة الجميع.
وتقام بعد غد الأربعاء، مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يلعب كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه غالطة سراي التركي.
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