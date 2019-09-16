السر في النحل.. أغرب سبب لتأخير إقلاع رحلة طيران

وهاجمت الحشرات الموظفين الأرضيين الذين حاولوا إزالتها لتتمكن رحلة كولكاتا- أغارتالا، التي تقل 136 راكبا، من الانطلاق يوم الأحد 15 سبتمبر.
وفي البداية، حاول عمال الخطوط الجوية إزالة حشرات النحل باستخدام ماسحات الزجاج الأمامي للطائرة، ولكن في النهاية اضطروا للجوء إلى الطريقة المجربة والموثوقة من خلال توجيه خرطوم مياه نحوها، بمساعدة بسيطة من إدارة إطفاء المطار.
وفي حديثه مع AFP، قال المسؤول في المطار، كوشيك بهاتشاريا: "لقد نُشرت الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، حيث أُزيل السرب بعد زهاء ساعة من ذلك".
ولاحظ الطيارون وجود النحل أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، وأفيد بأنهم أوقفوا الطائرة لتجنب أي ضرر محتمل للمحركات. وكانت الطائرة قد تأخرت أصلا قبل اكتشاف النحل.
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