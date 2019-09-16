السعودية والإمارات تقدِّمان 200 ألف طن من القمح إلى السودان

وكانت دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، قد أعلنتا في شهر أبريل 2019 التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائي السوداني، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية خلال شهر أغسطس الماضي، وشملت الكميات الموردة 140 ألف طن من القمح.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني، يأتي بتوجيهات كريمة من قيادتيْ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، كما تأتي حزمة المساعدات المقدمة في إطار الروابط الأخوية، التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.
وأضاف أن دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ملتزمتان بتوريد 540 ألف طن من القمح للشعب السوداني الشقيق، مشيراً إلى أن الكميات الموردة، اليوم، والبالغ حجمها 200 ألف طن، ستغطي احتياجات السودان من هذه السلعة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، حيث إنها تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي تسعى إليه الحكومة السودانية حالياً.
الجدير بالذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر أبريل 2019، والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع 500 مليون دولار أميركي من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.
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