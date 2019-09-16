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تفاصيل لقاء مولانا الميرغني بقوش في القاهرة

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كشف مصدر موثوق عن لقاء جمع كل من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني بمقر اقامتة بالعاصمة المصرية القاهرة الايام الماضية مع المدير العام الاسبق لجهاز الامن السوداني الفريق صلاح عبد الله قوش.

وأكد المصدر بحسب (تاسيتي نيوز) أن اللقاء جاء في سياق محاولة لاقناعه في الانضمام للحزب عقب سقوط نظام الرئيس البشير وبحكم العلاقة الازلية والتاريخية التي تجمع اسرة (قوش) بالطريقة الختمية، وطبقا للمصدر ضم اللقاء كل من وزير التجارة السابق حاتم السر والقيادي الشاب بالحزب محمد عبدالمجيد.

بينما اعتبر سكرتير الميرغني امين عثمانان هذه اللقاءت تتم في الاطار الاجتماعي وليس السياسي.

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