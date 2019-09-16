التاريخ: 16-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن توجيهات صارمة لجميع المدارس لدواع احترازية للحيلولة دون ظهور مرض الكوليرا، وطلبت الوزارة من المجدارس منع شرب المياه من “الأزيار” مع تشديد الرقابة على مطاعم المدارس إلى جانب الاهتمام بالمراحيض، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات صارمة للمدارس للاحتراز من “الكوليرا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.