قيادية بالجبهة الثورية تكشف حقيقة اختيار جبريل ابراهيم نائباً لرئيس الوزراء

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كشفت الاستاذة ستنا محمود اسرتا, القيادية البارزة بالجبهة الثورية, أمين امانة المرأة بمؤتمر البجا المعارض, عضو وفد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة بالعاصمة الجنوب سودانية “جوبا”, وبحسب حوار لها مع صحيفة الدار كشفت تفاصيل خارطة الطريق الموضوعة على طاولة الحوار, وما الذي دار بين الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان والفريق سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان حول شرق السودان.

وما الذي افضى عنه التوقيع على بدء مفاوضات السلام التي تشهدها مدينة “جوبا”, وما هو الدور المنوط باللجان التي تم تشكيلها في هذا الاتجاه, وما الذي أسفرت عنه عقب انخراطها في الاجتماعات الهادفة للوصول الى صيغة تفاهمات بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)