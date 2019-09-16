“حركة قرفنا” تنسحب من “قِوى الحرية والتغيير”

أعلنت “حركة قرفنا”، مُغادرتها لتحالُف “قِوى إعلان الحرية والتغيير”، وأرجعت الخطوة لاختلاف وجهات النظر والمَسارات.

وقالت الحركة في بيانٍ أمس، إنّ قُبُول “الحُرية والتّغيير” لوجود قيادات المجلس العسكري في سيادة حكومة الثورة دُون مُحاسبة وتحقيقات أثّر بشكلٍ مُباشرٍ على استمرارهم في التّحالُف.

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وطالبت الحركة بحسب صحيفة الصيحة، بتحقيق الحُرية كاملة دون تجزئة بإلغاء كافة القوانين المُقيّدة للحريات، ووضع السَّلام كأولوية، ووضع برنامج يضمن مُعالجة مظالم الحروب والعُنف السياسي خلال عُقُود الإنقاذ، ودعت إلى البحث عن الآليات الفاعلة لجعل شعارات الثورة واقعاً ملموساً، وكَشفت عن مَسَاعٍ لبناء تحالُفات واسعة مع لجان الأحياء والمقاومة والأجسام المطلبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)