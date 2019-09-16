في آخر يوم لمقاطعة اللحوم .. جزار أصيب بحالة هيستيرية

إنتهت يوم أمس الحملة التي أطلقها عدد كبير من المواطنين والنشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي والتي دعت لمقاطعة اللحوم لمدة عشرة أيام ، والتي بدأت في الخامس من سبتمبر الجاري .

وبحسب عدد من أصحاب الملاحم والجزارين بالأحياء السكنية والأسواق وجدت نجاحاً وتفاعل معها أغلب المواطنين فالجزار أيمن قال أن نسبة البيع خلال الحملة إنخفضت بصورة كبيرة ، وفي بعض الجزارات تكاد معدومة .

وأشار الى أن أحد الجزارين أصيب بحالة هستيرية في اليوم الخامس للمقاطعة ، وبدأ يصرخ عالياً ( قاطعوا وقال أنه لولا تدخل بعض الباعة وتثبيته ببعض الآيات القرآنية وأن الرزق من عند الله ( وفي السماء رزقكم وماتوعدون ) ، لأصيب بجلطة نتيجة الضغط العالي عليه .

ومن جهة آخرى قال عدد من المواطنين الذين أكدوا أنهم لم يقاطعوها نسبة لأنهم لم يستطيعوا ذلك ، وأن أغلب الأكلات تعتمد في طهيها على اللحمة ، فيما قال آخرون أن السبب في شرائهم للحوم هو وفاة أحد أقربائهم ، وأنهم قاموا بشراء اللحمة لمدة إسبوع حتى (ينستروا ) مع جموع المعزيين على حد تعبيرهم .

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وأكد عدد من الموظفين أنهم قاموا بمقاطعة اللحوم ، وأنهم في إنتظار أن تأتي هذه المقاطعة أكلها وتنخفض الأسعار ولاتعود للإرتفاع مجدداً بحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )