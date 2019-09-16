اصابة سيدة بعيار ناري طائش اثناء نومها داخل منزلها

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أصيبت سيدة بعيار ناري طائش اثناء تواجدها داخل منزلها مما سبب لها الجراح العمد الذي استدعى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج, ووقعت الحادثة بمنطقة دار السلام بالحاج يوسف عندما كانت السيدة تستلقي على فراشها اصيبت بعيار ناري طائش في صدرها نقلت على اثره للمستشفى.

ودونت شرطة الحاج يوسف بلاغاً بالحادثة ضد مجهول, واتضح بحسب صحيفة آخر لحظة ومن خلال التحريات وجود حفل زفاف بالقرب من منزل المجني عليها وان صاحب الحفل يتبع لاحدى القوات النظامية وقام زملائه باطلاق اعيرة نارية ابتهاجاً اصابت احداها الشاكية, وباشرت الشرطة اجراءاتها لمعرفة السلاح الذي اطلقت منه الطلقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)