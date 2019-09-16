التاريخ: 16-سبتمبر-2019
14 مشاهدة
أصيبت سيدة بعيار ناري طائش اثناء تواجدها داخل منزلها مما سبب لها الجراح العمد الذي استدعى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج, ووقعت الحادثة بمنطقة دار السلام بالحاج يوسف عندما كانت السيدة تستلقي على فراشها اصيبت بعيار ناري طائش في صدرها نقلت على اثره للمستشفى.
ودونت شرطة الحاج يوسف بلاغاً بالحادثة ضد مجهول, واتضح بحسب صحيفة آخر لحظة ومن خلال التحريات وجود حفل زفاف بالقرب من منزل المجني عليها وان صاحب الحفل يتبع لاحدى القوات النظامية وقام زملائه باطلاق اعيرة نارية ابتهاجاً اصابت احداها الشاكية, وباشرت الشرطة اجراءاتها لمعرفة السلاح الذي اطلقت منه الطلقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة سيدة بعيار ناري طائش اثناء نومها داخل منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.